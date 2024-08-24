Благодаря нацпроекту на поддержку фермеров Татарстана в 2024 году выделили 369 млн рублей

В текущем году финансирование программы «Агростартап», реализуемой в Татарстане в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», составит 369,2 млн рублей.
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