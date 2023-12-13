Аэропорт Краснодара может возобновить работу после долгого перерыва

В аэропорту Краснодара на 15 декабря намечен тестовый рейс. После него власти Кубани примут решение по вопросу открытия воздушной гавани, приостановившей свою деятельность в феврале 2022 года в связи с российской спецоперацией.
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