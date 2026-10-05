Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Знаки зодиака дают жизненные уроки друг другу каждый день, но не всегда их получается заметить и усвоить.
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