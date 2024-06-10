Небензя назвал проект резолюции США по перемирию в секторе Газа «котом в мешке»

У России есть ряд вопросов к американскому проекту резолюции, который Совет Безопасности ООН приветствует как некую сделку, итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно, за исключением посредников, неизвестны.
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