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Zero Hedge

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"Delayed Revenue, Delayed Cash Flow": Morgan Stanley Warns Oracle Data Center Delays Could Crush Its Debt

"Delayed Revenue, Delayed Cash Flow": Morgan Stanley Warns Oracle Data Center Delays Could Crush Its Debt

"Delayed Revenue, Delayed Cash Flow": Morgan Stanley Warns Oracle Data Center Delays Could Crush Its Debt There is a comforting story going around credit desks about Oracle's data center problems: if the buildings are late, the capex is late too, and that buys the balance sheet some time.

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