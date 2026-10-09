"Delayed Revenue, Delayed Cash Flow": Morgan Stanley Warns Oracle Data Center Delays Could Crush Its Debt There is a comforting story going around credit desks about Oracle's data center problems: if the buildings are late, the capex is late too, and that buys the balance sheet some time.
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