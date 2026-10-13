На Кубани выпуск сахара вырос на 19,9% — до 413,4 тыс. тонн

За восемь месяцев 2026 года сахарные заводы Краснодарского края выпустили 413,4 тыс. тонн продукции, что на 19,9 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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