«Сражаются героически»: Путин о севастопольской 810-й бригаде морпехов

На пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин отметил успехи военнослужащих 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в боях на Курском направлении.
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