Фицо сьездил в Китай и заверил, что пока он премьер Словакии, Украине не быть в НАТО

Премьер Словакии Роберт Фицо в пятницу, 15 ноября, в интервью китайской телесети сети CGTN заявил, по итогам своего состоявшегося визита в КНР, что будет сопротивляться вступлению Украины в НАТО столько, сколько будет оставаться на своем посту.