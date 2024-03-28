К Земле летит поток плазмы температурой в миллион градусов

К Земле летит поток солнечной плазмы с температурой примерно в миллион градусов. Долетев до нашей планеты, газовое облако остыть не успеет, однако Земля, равно как и Луна, и космические спутники не сгорят и не расплавятся.
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