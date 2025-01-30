Ученые рассказали о затонувшем в Тихом океане восьмом континенте

Легенды о затопленных континентах остаются неизменными мифами без научного обоснования, однако теория о восьмом континенте, который скрыт под водами Тихого океана, начинает привлекать всё большее внимание ученых.
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