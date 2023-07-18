Необходимо исключить критерий отнесения гражданина к носителю русского языка в качестве основания для продления сроков его временного пребывания в России.
Знание русского языка не поможет продлить пребывание в России
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вообще перестать выдавать Российское гражданство вид на жительство на 15 лет и если не будет нарушений только после этого выдавать гражданство России... А это трудовой стаж, уплата налогов, тратить заработанные деньги на территории России, а не выводить их своим родственникам и т.д.
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