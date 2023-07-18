Знание русского языка не поможет продлить пребывание в России

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вообще перестать выдавать Российское гражданство вид на жительство на 15 лет и если не будет нарушений только после этого выдавать гражданство России... А это трудовой стаж, уплата налогов, тратить заработанные деньги на территории России, а не выводить их своим родственникам и т.д.