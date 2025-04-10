РУМЦ ЧелГУ помогает свердловским школьникам определиться с профессией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля, ФедералПресс. Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета при поддержке центра развития движения «Абилимпикс» Свердловской области выступил организатором открытого профориентационного урока «Профессия и Я: решим этот квест вместе!».
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