РУМЦ ЧелГУ помогает свердловским школьникам определиться с профессией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля, ФедералПресс. Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета при поддержке центра развития движения «Абилимпикс» Свердловской области выступил организатором открытого профориентационного урока «Профессия и Я: решим этот квест вместе!».