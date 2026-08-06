Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Алаудинов призвал вернуть смертную казнь в России на время трибунала над ВСУ

Алаудинов призвал вернуть смертную казнь в России на время трибунала над ВСУ

В России нужно вернуть смертную казнь на время проведения трибунала над бойцами украинской армии после окончания СВО.

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Комментарии
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Андрей Ворожейкин
Алаутдинов совершенно прав! Виновных в военных преступлениях осудить и повесить! И так поступать со всеми казнокрадами!
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1 м.
Анатолий Анатольев
Алексей Тан
&amp;quot;&amp;quot;Алаудинов призвал вернуть смертную казнь в России на время трибунала над ВСУ&amp;quot;&amp;quot; :========================== Только не ЭТОЙ грязной помеси... семита и тюрька,.... решать как поступать СЛАВЯНАМ... по отношению друг к другу!.
Чей КРЫМ???! Вопрос конечно интересный ХИ-ХИ!
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1 м.
Алексей Тан
Анатолий Анатольев
Чей КРЫМ???! Вопрос конечно интересный ХИ-ХИ!
Крым есть и принадлежал ВСЕГДА!... КОРЕННЫМ жителям РОССИИ... Русскому народу, ... А Ты УЩЕРБНЫЙ, что ожидал прочитать!?....😂🤣🤠 это Ким, не попутай.
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1 м.