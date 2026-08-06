Анатолий Анатольев

Алексей Тан

&quot;&quot;Алаудинов призвал вернуть смертную казнь в России на время трибунала над ВСУ&quot;&quot; :========================== Только не ЭТОЙ грязной помеси... семита и тюрька,.... решать как поступать СЛАВЯНАМ... по отношению друг к другу!.