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«Химки» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

В 19-м туре РПЛ «Химки» принимают «Динамо». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

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