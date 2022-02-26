«Химки» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

В 19-м туре РПЛ «Химки» принимают «Динамо». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
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