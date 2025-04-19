Как работает система отлова бездомных животных. «По собачьему закону»

Кто, как и сколько в России зарабатывает на бездомных собаках, как ловят и где держат животных, сколько на это тратят государственных денег и при каких условиях они не дадут эффекта — разбирался РБКФото: Александр Лыскин / Global Look Press Бездомных собак начали широко обсуждать в 2023 году, когда Дума приняла закон, разрешающий регионам самим определять, что с ними делать.