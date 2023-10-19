На следующий год Татарстан планирует выделить 138,8 млрд рублей на образование

На следующий год Татарстан планирует выделить 138,8 млрд рублей на образовательную сферу, как сообщила заместитель министра финансов Татарстана Оксана Кисапова на заседании Комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
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