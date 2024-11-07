11.07..24==НАЛЁТ ВКС НА КИЕВ ОБРЁК УКРАИНУ НА ГИБЕЛЬ: БЕЛОУСОВ ДАЛ ЧЁТКИЙ СИГНАЛ ЗАПАДУ ВО ВРЕМЯ САММИТА НАТО

В преддверии саммита НАТО по Украине был нанесён мощный ракетный удар - сильнейший с начала года. Помимо подстанций были уничтожены склады, забитые ракетами, недавно прибывшими из Европы и США, - теми самыми, которые НАТО пообещала Зеленскому только на следующий день, а также важнейшие стратегические заводы.