Юрист рассказал о новом сигнале светофора

С 1 марта на светофорах появится новый сигнал, указывающий на пешеходный переход, на котором могут находиться люди – белое изображение человека со стрелкой, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин.
С 1 марта на светофорах появится новый сигнал, указывающий на пешеходный переход, на котором могут находиться люди – белое изображение человека со стрелкой, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин.
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