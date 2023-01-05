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Юрист рассказал о новом сигнале светофора

С 1 марта на светофорах появится новый сигнал, указывающий на пешеходный переход, на котором могут находиться люди  – белое изображение человека со стрелкой, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер компании "Позиция Права" Егор Редин.

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