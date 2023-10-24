Politiki.net Когда то, на одном из своих уличных митингов, Владимир Вольфович Жириновский сказал сакраментальную фразу, повторенную позже сотни раз: "А кому не нравится - чемодан, вокзал .
"Новый взгляд на труд мигранта: - приехали-отработали-уехали": представитель СПЧ РФ Точенов
Комментарии
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Тамара Елисеева
Зачем баласт государству? Содержать чужие семьи, которые, даже в обозримом будующем, не будут адаптироваться к нашей жизни. Тут многое мешает-иная вера, языковый барьер, свои обычаи. Пусть семьи дома у себя живут, а трудовые мигранты поработали, заплатили налог и гудбай в свой чуркестан. Нагрузка на Россию большая, глядишь и мы будем жить лучше, расходы будут идти на наших детишек
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4 д.
Fialka
так я уже сколько лет об этом предлагаю ,без семьи и вахтовым методом и никакого гражданства, они все родились не в России, какое им гражданство
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3 д.
Поля Русс
Как верно!!!
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3 д.
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