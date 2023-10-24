"Новый взгляд на труд мигранта: - приехали-отработали-уехали": представитель СПЧ РФ Точенов

Тамара Елисеева

Зачем баласт государству? Содержать чужие семьи, которые, даже в обозримом будующем, не будут адаптироваться к нашей жизни. Тут многое мешает-иная вера, языковый барьер, свои обычаи. Пусть семьи дома у себя живут, а трудовые мигранты поработали, заплатили налог и гудбай в свой чуркестан. Нагрузка на Россию большая, глядишь и мы будем жить лучше, расходы будут идти на наших детишек