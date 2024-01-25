В Саудовской Аравии откроется первый в истории магазин с алкоголем

В Саудовской Аравии готовится к открытию первый магазин алкогольных напитков, сообщает Reuters. По информации собеседника агентства, торговая точка по продаже спиртных напитков появится в ближайшие недели в столице Эр-Рияд.
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