Миллионер в вышиванке, или Что имел за душой бессребренник Никита Хрущев

Никита Сергеевич Хрущев любил подчеркивать свое исконно пролетарское происхождение. «Я пас коров, работал на заводах, а теперь я возглавляю Советский Союз, » — так говорил самый эпатажный генсек СССР и это было очень похоже на правду.
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