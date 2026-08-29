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Мы соседи по планете

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Миллионер в вышиванке, или Что имел за душой бессребренник Никита Хрущев

Миллионер в вышиванке, или Что имел за душой бессребренник Никита Хрущев

Никита Сергеевич Хрущев любил подчеркивать свое исконно пролетарское происхождение. «Я пас коров, работал на заводах, а теперь я возглавляю Советский Союз, » — так говорил самый эпатажный генсек СССР и это было очень похоже на правду.

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