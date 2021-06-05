«Ростов» выкупил у «Зенита» права на Прохина. Защитник проведет следующий сезон в «Сочи» в аренде

Защитник Данила Прохин перешел из «Зенита» в «Ростов». Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, по условиям соглашения у «Зенита» будет право приоритетного выкупа футболиста.
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