СУДЬБА 40 РУССКИХ МОРЯКОВ НЕИЗВЕСТНА. УДАРЫ ВСУ, О КОТОРЫХ НЕ РАССКАЖУТ СВОДКИ ZOV

ФОТО: MFA RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСАНДР ОРЛОВ Какие ракеты подарила ВСУ Канада, какой памятник надо поставить в Одессе и почему русские солдаты мечтают увидеть британский экспедиционный корпус – в обзоре Царьграда.
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