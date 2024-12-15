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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Кузяева о «Зените»: «Никто никакие переговоры не ведет. У Далера контракт с «Гавром» до лета»

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что петербургский клуб ведет переговоры о переходе 31-летнего полузащитника.

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