Учёные создали робота, который может заменить собаку-поводыря

Будущее уже где-то рядом: возможно, скоро собак-поводырей заменят собаки-роботы. Специалисты из Университета Глазго разработали четвероногого робота, который может заменить поводыря, и помочь слепым и слабовидящим людям свободнее передвигаться.
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