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Молчаливый пульсар PSR J1637−4642 пережил три глитча за 15 лет наблюдений

Молчаливый пульсар PSR J1637−4642 пережил три глитча за 15 лет наблюдений

За более чем 15 лет систематического мониторинга молодой пульсар PSR J1637−4642 неожиданно обнаружил три резких скачка частоты вращения — так называемых глитча.

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