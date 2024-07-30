Массовые протесты в Венесуэле: оппозиция вновь не приняла итогов выборов, как ранее в случае с Гуайдо Венесуэльская оппозиция, не приняв итоги президентских выборов, вывела на улицы своих сторонников.
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Массовые протесты в Венесуэле: оппозиция вновь не приняла итогов выборов, как ранее в случае с Гуайдо Венесуэльская оппозиция, не приняв итоги президентских выборов, вывела на улицы своих сторонников.
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