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ЕSТ: особые вещества в поролоне автомобильных сидений могут вызывать рак

ЕSТ: особые вещества в поролоне автомобильных сидений могут вызывать рак

Ученые из университета Дьюка (США) установили, что воздух внутри большинства личных автомобилей загрязнен вредными антипиренами (компонентами для обеспечения огнезащиты), в том числе теми, которые предположительно вызывают рак.

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