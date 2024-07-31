Собянин: Четыре вокзала реконструируют для ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Теперь на дорогу нужно будет тратить всего два часа 15 минут В столице продолжается подготовка к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург.
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