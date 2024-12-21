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BMJ: в реальности сказочные принцессы страдали бы от облысения и ожирения

BMJ: в реальности сказочные принцессы страдали бы от облысения и ожирения

Ученые в Нидерландах проанализировали популярные детские сказки и условия жизни главных героинь, раскрыв скрытые проблемы со здоровьем диснеевских принцесс, с которыми они бы столкнулись в реальной жизни.

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