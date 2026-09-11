Путин назначил выборы в Госдуму: русские в Канаде проголосуют

Русские в Канаде смогут голосовать на выборах в Госдуму в Оттаве, Монреале и Торонто. Участки будут открыты 20 сентября.
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