В Петербурге простились с вдовой композитора Андрея Петрова Наталией

В Санкт-Петербурге на Волковском кладбище прошла церемония прощания с Наталией Петровой. Музыковед, журналист и вдова композитора Андрея Петрова ушла из жизни 7 сентября.
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