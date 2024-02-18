«Парик полунатуральный»: стилист Ровалс раскритиковал новый образ Киркорова

Стилист Джордж Ровалс запустил критику нового образа Филиппа Киркорова. Об этом сообщает mk.ru. После «голой» вечеринки Филипп Киркоров отказался от ярких костюмов и страз — на шоу «Маска» член жюри пришел в черном костюме и в аккуратном парике с черными волосами.