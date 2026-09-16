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Мировое обозрение

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Пушилин заявил о выгоде Запада от продолжения конфликта на Украине

Пушилин заявил о выгоде Запада от продолжения конфликта на Украине

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин озвучил версию, которая многое объясняет в поведении европейских столиц.

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