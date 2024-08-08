Волонтер из России рассказала об отношении к себе на Олимпиаде в Париже

Россиянка Алина Кравчук, которая поехала на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже работать волонтером, призналась, что не сталкивалась с какими-то дополнительными ограничениями и работала так же, как и все.
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