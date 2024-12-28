Открытие поможет справиться с генетической причиной бесплодия у мужчин

По статистике, синдром Клайнфельтера встречается у одного из 600 мужчин. При этом диагнозе у мужчин есть дополнительная Х-хромосома, из-за чего они теряют большое число функциональных клеток еще до наступления половой зрелости.
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