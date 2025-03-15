Guardian: отказ США от отмены пошлин в обмен на ископаемые разочаровал Австралию

Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг выразила разочарование в связи с отказом США от предложения Канберры о гарантированных поставках критически важных минералов в обмен на отмену пошлин на импорт австралийской стали и алюминия.
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