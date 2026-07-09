Сириус, ты серьезно? Снял рекламу мотосалона, а на стене название шопа. И даже не замазал в монтаже. 5 секунд работы.
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Сириус, ты серьезно? Снял рекламу мотосалона, а на стене название шопа. И даже не замазал в монтаже. 5 секунд работы.
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