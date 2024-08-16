Семь правил здорового желудка

Всю жизнь человека можно прочитать по состоянию его желудка. Случилась стрессовая ситуация — он заболел, не было времени поесть с утра и вы кушаете фаст-фуд по пути на работу — «доброе утро, вздутие и тяжесть», перебрали на вчерашней встрече с друзьями — похмелье не только у вас, но и у вашего желудка.
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