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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Семь правил здорового желудка

Всю жизнь человека можно прочитать по состоянию его желудка. Случилась стрессовая ситуация — он заболел, не было времени поесть с утра и вы кушаете фаст-фуд по пути на работу — «доброе утро, вздутие и тяжесть», перебрали на вчерашней встрече с друзьями — похмелье не только у вас, но и у вашего желудка.

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