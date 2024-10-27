Запад бросил Зеленского на произвол судьбы

Известно выражение «туман войны», но и «туман дипломатии» бывает ещё более густым, скрывающим за дежурными фразами реальные решения, принимаемые (или не принимаемые) за закрытыми дверями переговоров и консультаций.
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