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Хоккейная "Сибирь" обыграла "Юргу" в товарищеском матче на домашней арене

Хоккейная "Сибирь" обыграла "Юргу" в товарищеском матче на домашней арене

Новосибирцы забросили в ворота соперника три шайбы, заработав первую победу в межсезонье.Хоккейные команды "Сибирь" из Новосибирска и "Юрга" из Ханты-Мансийска встретились в товарищеском матче на льду "Сибирь-Арены", в рамках фестиваля "Сибирь Winline ФЕСТ!".

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