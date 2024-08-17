Хоккейная "Сибирь" обыграла "Юргу" в товарищеском матче на домашней арене

Новосибирцы забросили в ворота соперника три шайбы, заработав первую победу в межсезонье.Хоккейные команды "Сибирь" из Новосибирска и "Юрга" из Ханты-Мансийска встретились в товарищеском матче на льду "Сибирь-Арены", в рамках фестиваля "Сибирь Winline ФЕСТ!".