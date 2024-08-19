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Царьград

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Михаил Ефремов может выйти на свободу до конца года

Михаил Ефремов может выйти на свободу до конца года

Состояние здоровья артиста резко ухудшилось, у него повышен риск инсульта.Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП на улицах Москвы, которое он устроил в пьяном виде, может выйти из колонии по УДО уже в текущем году.

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