Михаил Ефремов может выйти на свободу до конца года

Состояние здоровья артиста резко ухудшилось, у него повышен риск инсульта.Актёр Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП на улицах Москвы, которое он устроил в пьяном виде, может выйти из колонии по УДО уже в текущем году.
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