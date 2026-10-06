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ПВО России уничтожили 868 украинских дронов за сутки

ПВО России уничтожили 868 украинских дронов за сутки

Минобороны РФ сообщило, что беспилотники были сбиты над территориями 11 регионов России, республики Крым и акваторией Азовского моря.

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