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Царьград

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Захарова осудила действия Киева в отношении Киево-Печерской лавры

Захарова осудила действия Киева в отношении Киево-Печерской лавры

В Киево-Печерской лавре в ходе "инвентаризации" сняли иконы и заменили облачения на вышиванки. Епископ Гедеон назвал это кощунством.

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