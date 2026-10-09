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Иркутск Сегодня

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«Сквер зонтов» появится на Правом берегу Братска в 2027 году

Территория возле здания АТС в Правобережном районе Братска обретет новый облик в 2027 году. Благоустройство общественного пространства пройдет за счет средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — рассказали в пресс-службе администрации города.

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