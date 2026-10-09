«Сквер зонтов» появится на Правом берегу Братска в 2027 году

Территория возле здания АТС в Правобережном районе Братска обретет новый облик в 2027 году. Благоустройство общественного пространства пройдет за счет средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — рассказали в пресс-службе администрации города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России произошл...
- В России произошл...
- Иркутянку оштрафо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым