В Конгрессе США отклонили два предложения по сокращению помощи Киеву

Нижняя палата американского Конгресса полного состава не приняла две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета США на следующий финансовый год, предусматривающие сокращение американской помощи Украине.
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