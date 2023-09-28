Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Конгрессе США отклонили два предложения по сокращению помощи Киеву

В Конгрессе США отклонили два предложения по сокращению помощи Киеву

Нижняя палата американского Конгресса полного состава не приняла две предложенные поправки к проекту оборонного бюджета США на следующий финансовый год, предусматривающие сокращение американской помощи Украине.

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