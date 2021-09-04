Бейонсе — 40. Интересные факты из её жизни

Сегодня, 4 сентября, исполняется 40 лет легендарной американской певице, автору песен, актрисе, продюсеру, многократной обладательнице «Грэмми», танцовщице, бизнесвумен, матери троих детей и просто иконе нашего времени — невероятной Бейонсе.