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Бейонсе — 40. Интересные факты из её жизни

Бейонсе — 40. Интересные факты из её жизни

Сегодня, 4 сентября, исполняется 40 лет легендарной американской певице, автору песен, актрисе, продюсеру, многократной обладательнице «Грэмми», танцовщице, бизнесвумен, матери троих детей и просто иконе нашего времени — невероятной Бейонсе.

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