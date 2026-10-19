Российских чиновников продолжает распирать от гостеприимства и дружелюбия и ими сделан новый шаг, чтобы убрать для части трудовых мигрантов такие мелкие ограничения, как знание русского языка и законодательства РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Выкинули» с работы сняв на камеру: как увольняли врача, которая рассказала горькую правду о том, как в России «хоронят» медицину
- Дело не спустили на тормозах: совестливый прокурор встал на защиту девушек против чеченцев и вопреки судье
- Государство, нам надо поговорить. Людям всё труднее, а объяснений всё меньше
Свежие комментарии
- Не «новая Ялта»: ...
- СБ Новая тактика вой...
- Не «новая Ялта»: ...
Ну вот и дождались очередных законов о привлечении. бесконтрольном всех подряд мигрантов. Выборы прошли, можно и опять взяться за старое.