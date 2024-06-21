ДЖУЛИЯ РОБЕРТС ПОЗДРАВИЛА МЛАДШЕГО СЫНА ГЕНРИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.

56-летняя обладательница «Оскара» Джулия Робертс поздравила младшего сына Генри с 17-летием. Актриса, известная по своим ролям в таких фильмах, как «Красотка», «Сбежавшая невеста» и «Ешь, молись, люби», посвятила трогательные слова своему «17-летнему чуду».
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