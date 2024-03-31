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Владимир Стеклов пожаловался на проблемы с молодой женой

Владимир Стеклов пожаловался на проблемы с молодой женой

Владимир Стеклов, 76-летний актер и режиссер, поделился своими ощущениями от роли супруга молодой жены и отца шестилетней дочери Арины, пишет "АиФ" Он рассказал, что столкнулся с проблемами, учитывая разницу в возрасте: "Это невероятно сложно".

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